Cagliari, l’ex Nainggolan: “Voglio giocare a calcio. Ho visto Bari e Palermo ma…”

Parola a Radja Nainggolan. L'ex centrocampista di Cagliari, Inter e Roma tra le altre, dopo essere stato licenziato dall'Anversa negli scorsi giorni sembra essere tornato sui riflettori in ottica calciomercato, soprattutto in Italia in cui è ancora stimato e ricercato da alcune società di medio basso livello. In merito a questo tema, il belga ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radiolina durante la trasmissione “Il Cagliari in diretta”. Di seguito alcune sue parole: