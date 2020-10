Cagliari, Godin si presenta: “Ho scelto con il cuore. Nainggolan? Spero di ritrovarlo qui”

Diego Godin ha scelto Cagliari.

Dopo l’ultima stagione vissuta all’Inter, il difensore uruguaiano ha scelto la Sardegna per proseguire la sua carriera. Una decisione sorprendente, che il classe ’86 ha motivato così: “Ho scelto con il cuore, per la storia della mia famiglia. È una società in crescita e che ha bisogno d’esperienza. L’allenatore ha avuto un peso nella scelta, così come il presidente e la sua ambizione. Si tratta di una scelta sia sportiva che extra-sportiva. E poi c’era Nandez che mi chiamava ogni giorno per convincermi a venire. Siamo quattro uruguaiani qui ed è sempre bello avere compagni della tua stessa nazione. Speriamo di ripetere le gesta di Herrera, Francescoli e Fonseca. Il Cagliari mi ha dato tutto quello che volevo, per il resto conterà solo il lavoro. Il Mondiale del 2022 è un sogno e questa società mi aiuterà a raggiungerlo“.

Sul match contro la Lazio ha detto: “Ho visto una squadra ordinata, pur avendo difronte un avversario forte. Stiamo lavorando per migliorare e arrivare alla prossima partita contro l’Atalanta per conquistare i tre punti. Io sono pronto e a disposizione dell’allenatore“.

Chiosa finale sull’Inter: “Sono arrivato con voglia ed entusiasmo, contribuendo con tutto quello che posso ma seguendo sempre l’allenatore. Ognuno ha la sua idea e devo mettermi a disposizione, ma nella mia carriera ho sempre giocato con un modulo diverso rispetto a quello utilizzato da Conte all’Inter e ho fatto fatica a capire quello che voleva lui. Penso di aver tirato fuori il meglio per quelle che sono le mie caratteristiche, poi in tanti mi hanno detto che il calcio italiano è diverso da quello spagnolo e ho capito che è più difficile“. Potrebbe arrivare al Cagliari anche Nainggolan: “Ho tanta voglia di rivederlo qui, lo vogliono un po’ tutti i tifosi del Cagliari. Per il resto è una scelta sportiva e di vita, si deve stare bene nei posti dove si vive“.

