Cagliari, Azzi: “Contento di essere qui, ho sentito Ranieri. Andrò in campo…”

“Prima sensazione è il caldo bellissimo che c’è qua (ride n.d.r.). Sono contento di arrivare a Cagliari, non vedo l’ora andare al campo. Mi sono sentito con mister Ranieri, però preferisco parlarci di persona e conoscerlo meglio. Spero sabato di essere a disposizione, io mi sono sempre allenato e non mi sono fermato, ora andrò al campo per trovare continuità“.