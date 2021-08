Bulgaria, Cassini ci riprova: il brasiliano ex Palermo firma per il Botev Vraca

L’ex Palermo, Matheus Casini, ci riprova. Dopo una carriera poco esaltante da giramondo, il fantasista brasiliano classe 1996 ha deciso di rilanciarsi in Bulgaria col Botev Vraca (Vratsa) approdando nella Parva Liga, massima serie bulgara

Il Botev Vraca (Vratsa) , società che milita nella Parva liga , la massima serie del campionato bulgaro di calcio, si è assicurato le prestazioni del trequartista Matheus Cassini . L'ex Palermo che in rosanero ha siglato un solo gol con la maglia della Primavera rosa nella stagione 2014-2015 , dopo una carriera da giramondo non certo entusiasmante, tenta il rilancio personale attraverso un nuova dimensione calcistica dell'est europeo. Il club bulgaro ha comunicato l'ufficialità dell'approdo in maglia biancoverde del fantasista brasiliano attraverso una nota ufficiale diramata sul proprio sito di riferimento.

"Per più di un mese Danny Morales ha proseguito la ricerca di un trequartista per rafforzare la squadra nel piano offensivo. Oggi a Vratsa è arrivato il creativo centrocampista brasiliano Matheus Casini. Ha 25 anni e ha firmato un contratto biennale con Botev Vratsa. All'età di 19 anni, Matheus, allora di proprietà del Corinthians è stato ceduto al Palermo F.C., in Italia, per 1,5 milioni di euro. In Italia il giovane ha fatto scalpore in Primavera ed è stato subito ceduto in prestito all'élite croata. Ha poi giocato nelle serie inferiori di Italia, Portogallo e Francia, oltre che per il Santos brasiliano. Le aspettative per il brasiliano sono alte e la sua presenza aumenterà sicuramente la competizione tra i nostri attaccanti. Oltre al tipico numero 10, Matheus può giocare su entrambe le fasce. Crede da Vratsa partirà la sua vera svolta nel calcio europeo".