Brescia, Joronen ai saluti: per la porta si tratta con il Milan per Plizzari

In seguito alle voci di una possibile partenza di Joronen direzione Genoa, il Brescia sonda il terreno per il giovane rossonero, Alessandro Plizzari

Un altra stagione terminata con la permanenza in Serie B per il Brescia del patron Cellino , che si appresta a ripartire da una nuova guida tecnica, in seguito all'imminente scadenza del contratto di Eugenio Corini .

Non solo in panchina, ma anche tra i pali delle Rondinelle, avverrà un nuovo cambio. Jesse Pekka Joronen, dopo un triennio passato con il club Lombardo sembra essere promesso sposo del Genoa neo retrocesso nel campionato cadetto. Il club biancazzurro per sostituire il finlandese sembra voler imbastire una trattativa con il Milan per Alessandro Plizzari, da sempre definito un validissimo portiere di prospettiva, ma mai utilizzato dai meneghini, che accetterebbero volentieri la formula del prestito secco. Nell'ultima stagione, ha militato da gennaio ad oggi nel Lecce di Baroni, con cui ha conquistato la promozione in A, partecipando dal primo minuto a sole tre gare.