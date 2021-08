Bari, colpo Terranova: il difensore era nel mirino del Palermo

Innesto importante per il Bari di mister Michele Mignani. Dalla Cremonese arriva in prestito Emanuele Terranova, difensore ex Frosinone che era finito nel mirino del Palermo nel corso del mercato estivo

Il Bari del patron LuigiDe Laurentiis mette segno un colpo importante per la difesa. Dalla Cremonese arriva in prestito con obbligo di riscatto, in caso di promozione, il difensore siciliano Emanuele Terranova, che in passato era stato un obiettivo anche del duo Sagramola-Castagnini.

La società biancorossa ha annunciato il centrale ex Frosinone attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale, così riportato da Tuttomercatoweb: "SSC Bari comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto in caso di promozione, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Emanuele Terranova (14.04.1987, Mazara del Vallo)".

Difensore forte fisicamente e bravo di testa, che possiede velocità, grinta e cattiveria agonistica. Abile a uscire dalla difesa palla al piede, si è distinto anche nel calciatore rigori e punizioni con sicurezza, dimostrando potenza e precisione.

Classe 1997 e nativo di Mazara del Vallo, Terranova è cresciuto nelle giovanili del Mazara prima e del Palermo poi, senza mai esordire in prima squadra con il club rosanero, venendo girato in prestito in Serie B con Vicenza, Livorno, Lecce e Frosinone. Nel 2011 viene acquistato dal Sassuolo, dove rimane per sei stagioni, collezionando 99 presenze 14 gol in maglia neroverde.

Nel gennaio 2017 passa per la seconda volta in carriera l Frosinone, in Serie B, disputando due stagioni in cadetteria e conquistando nell'annata 2017-18 la promozione in Serie A, vincendo la finale dei playoff proprio contro il Palermo. Non viene confermato nell'organico per la massima serie con la società ciociara, nel mercato estivo passa a titolo definitivo alla Cremonese dove rimane per tre stagioni, collezionando 48 presenze e 2 gol.