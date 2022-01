Avellino, il Cosenza piomba su D’Angelo: trattativa in corso tra le parti

Il classe 1995 di proprietà dell’Avellino potrebbe approdare in Serie B: il Cosenza offre uno scambio tecnico

Un'offerta, tuttavia, che sembra interessare ai campani che pretenderebbero un indennizzo economico, o un altro attaccante. La trattativa, secondo quanto riportato da "Cosenzachannel", va comunque avanti. L'intenzione dell'Avellino, però, resta quella di provare a blindare D'Angelo: che rischia inoltre di andare via a parametro zero. Sarà decisivo, in tal senso, l'incontro tra le parti fissato nei prossimi giorni.