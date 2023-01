Atalanta, ufficiale la cessione di Malinovskyi: il centrocampista passa al Marsiglia

Dopo un semestre passato nell'ombra, il centrocampista dell'Atalanta, Ruslan Malinovskyi è un nuovo giocatore dell'Olympique Marsiglia. L'ucraino non ha mai trovato la giusta alchimia con Gian Piero Gasperini, ed ha chiesto la cessione già in estate, prima di rimanere da separato in casa e sfiduciato dall'ambiente stesso. L'ex Genk è pronto a ripartire dalla Ligue 1, sotto la guida di Igor Tudor.