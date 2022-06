Atalanta, il Bologna chiede il prestito per l’ex Palermo Ilicic ma il Lecce…

Il Bologna vorrebbe rinforzare il proprio attacco in vista del prossimo campionato di Serie A. Mentre il titolare Marko Arnautovic sembrerebbe ammaliato dalle sirene turche del Besiktas, il ds rossoblù Giovanni Sartori avrebbe puntato un profilo di spessore per il reparto avanzato.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Bologna avrebbe messo gli occhi su Josip Ilicic, seconda punta dell'Atalanta ed ex Fiorentina e Palermo. Lo sloveno, vittima di alcuni problemi al di là dello stato fisico, è riuscito a disputare solamente una gara nell'anno solare 2022. Se Ilicic dovesse tornare nelle condizioni migliori, avrebbe bisogno di una nuova squadra per mettersi in mostra, dal momento che i nerazzurri per quel ruolo sembrerebbero più orientati a dare una maglia da titolare a Malinovskyi.