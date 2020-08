Calcio dilettantistico e giovanile, via libera del Governo alla ripresa. Gravina: “Risultato importante”

Il calcio italiano riparte nella sua totalità: via libera anche ai campionati dilettantistici e giovanili.

Il Governo, tramite l’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha infatti approvato oggi il documento ‘Indicazioni generali per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico e giovanile’ predisposto dalla FIGC. Esso, in particolare, fornirà indicazioni tecnico-organizzative e sanitarie affinché la ripresa delle sessioni di allenamento collettivo e delle attività sul campo avvenga nel rispetto delle norme anti-Covid, in modo da preservare la salute della collettività. Il Protocollo permetterà dunque di ripartire anche ai campionati (ufficiali e non) dilettantistici, giovanili e femminili, nonché alle attività di futsal, beach soccer e calcio paralimpico e sperimentale.

“È un risultato importante – commenta il Presidente federale Gabriele Gravina – frutto di un lavoro incessante, conseguito grazie al fattivo contributo della Commissione Medico Scientifica della Federazione e alla disponibilità di tutti i referenti istituzionali. Adesso la base della piramide del calcio, quella dilettantistica e giovanile, potrà presentarsi ai nastri di partenza della stagione 2020/21”

