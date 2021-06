Serie C femminile, Palermo Women promosso in Serie B

Palermo femminile promosso in Serie B: le “Woman" rosanero accedono al campionato cadetto

Il Palermo femminile è in Serie B.

La compagine femminile allenata dal tecnico Antonella Licciardi (GUARDA QUI), festeggia l'approdo alla serie cadetta, chiudendo al primo posto in classifica la stagione di Serie C-Girone D. Le Women rosanero pur non scendendo fisicamente in campo quest'oggi a causa del turno di riposo, si sono aggiudicate ugualmente il torneo, ottenendo la promozione, complice anche il pareggio tra Chieti e Pescara.