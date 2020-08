Serie C femminile, Palermo inserito nel girone D: tra le sfidanti un’altra siciliana

Ripartirà a breve il calcio femminile.

I campionati delle quote rosa, nella scorsa stagione, non sono giunti al termine a causa dell’emergenza Coronavirus e le classifiche sono state cristallizzate. Adesso, tuttavia, si è pronti a ripartire. L’ASD Palermo, avendo concluso la passata annata al secondo posto della graduatoria dietro alla promossa Pomigliano Women, continuerà a militare in Serie C. Pochi istanti fa la Lega Nazionale Dilettanti ha annunciato la composizione dei gironi. Le ragazze di Antonella Licciardi sono state inserite nel Girone D, insieme ad un’altra siciliana: il Monreale, neo-promosso. Un derby che, dunque, sostituisce quello dello scorso anno con la Sicula Leonzio, che non è riuscita ad iscriversi. Il campionato avrà inizio il prossimo 11 ottobre, ma i calendari non sono ancora stati definiti. Di seguito la composizione di tutti i gironi.

GIRONE A: Asd Speranza Agrate, Pro Sesto, Real Meda, Csr D Azalee, Independiente Ivrea, Torino, Alessandria, Genoa, Spezia, Campomorone Lady, Pinerolo, Caprera.

GIRONE B: Permac Vittorio Veneto, Cortefranca, Isera, Trento Clarentia, Triestina, Ssv Brixen Obi, Unterland Damen, Le Torri, Venezia, Calcio Padova, Gordige Calcio, Accademia Spal, Atletico Oristano.

GIRONE C: Dilettantistica Cella, Bologna, Filecchio Fratres, Femminile Riccione, Pistoiese, Arezzo, Ducato Spoleto, Jesina Femminile, Vis Civitanova, Roma XIV Decimoquarto, Aprilia Racing, Sassari Torres.

GIRONE D: Palermo, Monreale, Salento Women, Catanzaro, Apulia Trani, Sant’Egidio Femminile, Ripalimosani, Le Streghe Benevento, Res Women, Pescara, Cross Roads Calcio, Chieti

FIGC, Gravina: “Assegnato lo Scudetto alla Juventus femminile. Ripresa Serie A? Ho la mia idea”