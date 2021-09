Palermo Femminile: oggi l’esordio in Coppa Italia contro la Sassari Torres

La sfida tra Palermo e Sassari Torres è in programma alle ore 18 al "Pasqualino Stadium" di Carini

Tutto pronto per l'esordio stagionale del Palermo femminile, che fra poco meno di tre ore sfiderà la Sassari Torres nel turno preliminare di Coppa Italia, riservata alle formazioni di Serie A e B. La partita andrà in scena oggi, sabato 4 settembre, alle ore 18 al "Pasqualino Stadium" di Carini. Di seguito, le convocate dal tecnico Antonella Licciardi per il primo impegno ufficiale dopo la promozione in Serie B conquistata la scorsa stagione dalle rosanero. Ilenia Viscuso, Piro e il portiere Iemma le uniche indisponibili.