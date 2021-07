Calciomercato Roma, arriva il terzino Di Guglielmo: pronto un contratto triennale

Nuovo acquisto per la Roma, arriva un rinforzo per la difesa: si tratta del terzino Lucia Di Guglielmo proveniente dall'Empoli, per lei un contratto triennale fino al 2024.

⚽️

Colpo in difesa per la Roma, arriva dall'Empoli il terzino Lucia Di Guglielmo, per lei un contratto triennale fino al 2024. Recentemente convocata dalla Nazionale italiana, l'esterna è cresciuta calcisticamente nel Castelfranco, dove ha collezionato 82 presenze e 1 gol in quattro anni dal 2012 al 2016, anno in cui è passata all'Empoli, toccando quota 100 apparizioni con la maglia del club azzurro.

La calciatrice ha espresso tutto il suo entusiasmo attraverso i canali ufficiali della società giallorossa: "Penso che la Roma arrivi nel momento giusto della mia carriera. Mi sento pronta a fare un passo in avanti e sono felice di farlo con questi colori".

Su di lei sono state spese parole al miele da parte di Betty Bavagnoli, ex allenatrice della Roma Woman e ora ricoprente il ruolo di Head of Women's Football, che ha voluto fortemente la Di Gugliemo nella Capitale: "Di Guglielmo è una giocatrice che ha già maturato grande esperienza malgrado la giovane età. La sua personalità le ha consentito di indossare la fascia di capitano a Empoli e di conquistare la maglia della Roma. L’abbiamo voluta fortemente oltre che per le sue indubbie doti tecniche anche per le sue qualità umane".