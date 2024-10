Palermo, Bkt regala un campo di calcio a 5 allo Sperone

Il 3 ottobre si inaugura il nuovo campo di calcio a 5 presso la palestra "Valentino Renda" dello Sperone, un'iniziativa del progetto Fattore Campo di BKT per promuovere spazi di gioco e inclusione nella comunità.

3 ottobre 2024

Giovedì 3 ottobre, alle ore 15.30, si terrà l'inaugurazione del nuovo campo di calcio a 5 presso la palestra "Valentino Renda" nel quartiere Sperone di Palermo. Questo evento segna un'importante iniziativa del progetto Fattore Campo di BKT, che mira a creare spazi di gioco per le comunità locali. Con la partecipazione di autorità, rappresentanti di BKT, e giovani calciatori, l'incontro non solo celebrerà l'apertura di questa nuova struttura sportiva, ma sottolineerà anche l'impegno per l'inclusione e la socialità nello sport.

IL PROGETTO

Fattore Campo è il progetto di Responsabilità Sociale di Impresa di BKT, Title Sponsor della Serie BKT da sei anni, che ha come obiettivo quello di donare nuovi spazi di gioco nelle città del campionato. Protagonisti dell’iniziativa sono i tifosi che, giocando al concorso BKTpremia che permette di vincere numerosi premi, hanno la possibilità di accumulare punti per far scalare la propria squadra del cuore (scelta in fase di registrazione) nella speciale classifica di Fattore Campo.

Durante la stagione 2022-23 a vincere il campionato di Fattore Campo è stata proprio la città di Palermo che vedrà presto all’interno della palestra “Valentino Renda” nel quartiere Sperone, l’apertura di un nuovo campo di calcio a cinque in erba sintetica e con nuove porte. Sarà così inaugurato in grande stile giovedì 3 ottobre alle 15.30 alla presenza del Palermo FC insieme a due calciatori rosanero, dell’Amministrazione Comunale e di BKT, che ha finanziato e che sta portando avanti il progetto anche in questa stagione 2024-25.

L'iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra BKT, Lega Nazionale Professionisti Serie B, Comune di Palermo e Palermo FC. Il Comune ha contribuito migliorando la recinzione e l’illuminazione e, in accordo con BKT, ha deciso di offrire il campo alle scuole locali in alcune fasce orarie. Questo progetto riflette l’impegno di BKT nel promuovere inclusione, socialità e attività sportiva, specialmente per i giovani dei quartieri più difficili.

L’evento sarà caratterizzato da una parte istituzionale, che prevederà il taglio del nastro, seguito da un momento dedicato all’area appena inaugurata: a prendersi la scena poi saranno alcuni bambini della scuola calcio del Palermo (cat.Pulcini) che giocheranno una partita amichevole insieme agli alluni pari età dell’Istituto Comprensivo Sperone. A seguire un’altra sfida tra i ragazzi del progetto Rete Sai, che giocheranno presto la finale Nazionale del Torneo “Rete! Refugee Teams 2024”. Infine, sarà allestita anche una postazione-merenda, offerta da BKT, per ringraziare tutti i partecipanti. Il momento più entusiasmante sarà quello che vedrà i due calciatori del Palermo presenti consegnare e firmare i palloni di BKT e, ovviamente, essere a disposizione di tutti per foto e autografi.

IL PROGRAMMA

Ore 15.30: Conferenza Stampa informale

Ore 16.00: Taglio del nastro

Ore 16.15: Partite inaugurali

Ore 17.30 Merenda per tutti

INFO SU FATTORE CAMPO: https://www.fattorecampo.org/