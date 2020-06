Verona-Cagliari, Zenga: “Eravamo senza Nainggolan e Joao Pedro, presi due gol evitabili”

Il commento di Walter Zenga.

In occasione del recupero della ventiseiesima giornata di Serie A è andata in scena la sfida tra il Verona e il Cagliari, che si sono affrontati sul campo dello stadio Marcantonio Bentegodi: a decidere la sfida è stata la doppietta di Samuel Di Carmine, che ha vanificato il gol di Giovanni Simeone.

Al termine del match il tecnico del Cagliari, Walter Zenga, è intervenuto ai microfoni di DAZN esprimendo la sua delusione per non essere riuscito ad evitare la sconfitta, ponendo l’accento sulle assenze di tre giocatori importantissimi, ossia Radja Nainggolan, Joao Pedro e Oliva. Queste le sue dichiarazioni:

“Non si può iniziare una partita in questa maniera. Dopo 50 secondi abbiamo preso un tiro porta, poi abbiamo preso due gol evitabili. Qui finiscono le cose negative e cominciano quelle positive perché invece di naufragare l’abbiamo riaperta anche grazie all’espulsione. Nel secondo tempo ci abbiamo provato ma siamo andati in area di rigore in maniera sbagliata. Dobbiamo cambiare l’atteggiamento con cui entriamo nella partita. La squadra ha corso tanto. All’inizio correva male, poi lo ha fatto meglio e ha giocato il pallone in maniera migliore. Io non cerco scuse, ma questa squadra era orfana di Nainggolan, Joao Pedro e Oliva: senza ricambi ci siamo dovuti prendere un rischio e poi infatti Cigarini è stato espulso. La posizione di Birsa? Ci abbiamo lavorato in quella posizione davanti alla difesa come possibile alternativa per variare un po’ le cose. L’idea era di mettere anche Oliva che invece non sappiamo quando rientrerà. Non credo ci sarà martedì. In più perderemo anche Ceppitelli e Cigarini per squalifica“.