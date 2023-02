Venezia-Cagliari, l’ultimo incrocio mandò i sardi in B: Vanoli sfida Ranieri al Penzo

La preview della sfida di Serie B tra Venezia e Cagliari

di Anthony Massaro

Era l'ultima giornata del campionato di Serie A 2021/22 - il Venezia è già retrocesso - Cagliari e Salernitana si giocano una poltrona per mantenere la categoria e non sprofondare in quella cadetta. Al "Pier Luigi Penzo" si gioca la sfida tra lagunari e sardi, in contemporanea, dall'altra parte dell'Italia - Salernitana ed Udinese - si sfidano per decidere (in parte) le sorti del club granata. Un doppio confronto che prenderà subito una direzione inattesa. Al minuto 42' i bianconeri conducono 0-3 sul terreno di gioco dell'Arechi, dall'altra parte, in Veneto, in risultato indica 0-0.

Irriconoscibile la formazione granata in quella serata calda del 22 maggio. Impoverita e stravolta, nella sua fisionomia, dalle assenze. Pesanti e decisive. Penalizzanti sul piano tecnico e dei sincronismi collettivi. Al netto degli imbarazzi palesi della linea difensiva, la prestazione della Salernitana fu modesta in senso assoluto contro gli uomini di Cioffi. Molle ed approssimativa. Sia in sede di approccio mentale che nell’esecuzione delle due fasi. Lunga e sconnessa. Caotica ed imprecisa nella gestione della sfera. Sempre in affanno, sempre un attimo dopo. Con e senza palla. Anche un pizzico di sfortuna per Djuric e compagni, ma il risultato è stato inequivocabile. 0-4 e testa alla sfida tra Venezia e Cagliari, unica ancora di salvataggio per il sogno di Davide Nicola e tutto il popolo salernitano.

Cattiva sorte, imprecisione, indolenza. Quel ricamo di troppo, nemico della concretezza, che diventa fatale al momento di infliggere l’estrema stoccata all’avversario. Di tutto un po’. Almeno una decina le palle goal create dal Cagliari nel match contro il Venezia. La tensione, il bersaglio mancato per pochi centimetri, le prodezze di Mäenpää. Eccessiva frenesia e scarsa lucidità in fase conclusiva hanno privato i sardi di una vittoria sacrosanta per qualità e volume di gioco espresso. Certo se nella scorsa stagione non fosse stato esonerato Mazzarri, o se qualche risultato sarebbe arrivato prima…poco importa. Focalizzarsi col senno di poi sugli episodi che hanno scritto la trama di quella gara ha ormai poco senso. Non cambierà il risultato finale né potrà ispirare chissà quali utili spunti di riflessione. Il Cagliari del patron Giulini al Penzo non segnò, regalò la permanenza in A alla Salernitana di Davide Nicola e si condannò insieme ai lagunari alla Serie B.

VENEZIA-CAGLIARI - ORE 14:00

Quasi tutto pronto per Venezia-Cagliari. Il match - valido per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie B - è in programma alle ore 14.00 allo stadio Pier Luigi Penzo.

La squadra di Claudio Ranieri è reduce da due risultati utili consecutive e vuole dare continuità al proprio percorso in zona playoff. La promozione diretta dista ben sette lunghezze da Lapadula e compagni che sognano la rimonta sul Genoa di Gilardino. "In settimana non abbiamo mai parlato di quella partita. I ragazzi sono concentrati sulla stretta attualità, su ciò che ci aspetta. Il Venezia ha una rosa competitiva e sarà una sfida ancor più difficile di quella Bari. La squadra mi è piaciuta tanto al SanNicola. Ha lottato, sbagliato e sofferto". Ha dichiarato Ranieri alla vigilia.

La formazione guidata da Paolo Vanoli non perde dallo scorso ventuno gennaio, totalizzando otto punti nelle ultime quattro sfide contro Cittadella, Benevento, Spal e Pisa. Prestazioni accompagnate da risultati che hanno rilanciato le ambizioni di classifica del Venezia. Quest'ultimo attualmente al quindicesimo posto in classifica con ventotto punti totalizzati, staccando di tre punti la zona che comprende la retrocessione diretta.

PROBABILI FORMAZIONI — VENEZIA (3-5-2): Joronen; Carboni, Ceppitelli, Hristov; Zampano, Ellertsson, Jajalo, Tessmann, Candela; Pierini, Pohjanpalo. Allenatore: Paolo Vanoli.

CAGLIARI (3-4-1-2): Radunovic; Obert, Dossena, Altare; Zappa, Rog, Makoumbou, Azzi; Mancosu; Luvumbo, Prelec. Allenatore: Claudio Ranieri.

DOVE VEDERE IL MATCH IN TV — L'incontro tra Venezia e Cagliari sarà visibile su DAZN oppure su Sky previa sottoscrizione del relativo abbonamento.