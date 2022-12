Ternana-Cagliari, Andreazzoli: “Loro meglio di noi, gara non semplice. Sul gioco…”

"Cerco di fare un'analisi obiettiva. Il Cagliari ha giocato meglio di noi, non abbiamo espresso il tipo di calcio che piace a me ma questi ragazzi hanno dimostrato di avere gli attributi e hanno vinto una partita importantissima contro un avversario di valore. Sono arrivato da meno di una settimana ma ho trovato grande disponibilità da parte di tutti, lo spirito di sacrificio è quello che fa la differenza. Mi conoscete benissimo e sapete perfettamente che a me piace una squadra che palleggi e che consenta ai calciatori di qualità di essere nel vivo del gioco e di rendersi pericolosi, ma in questo momento non siamo pronti per esprimere questo tipo di calcio e mi va benissimo vedere una Ternana attenta, concentrata, determinata. I giocatori hanno dimostrato di meritare in pieno l'appellativo di "fere". Non è stata una gara semplice, ma questi tre punti ci consentiranno di lavorare ancora meglio nei prossimi giorni e di mettere a fuoco concetti sui quali non ho avuto tempo di insistere a causa delle partite ravvicinate. Non ci sono le caratteristiche per attuare la costruzione dal basso? A me interessa, come ho detto prima, che il pallone arrivi davanti per provare a creare problemi alle difese avversarie. Oggi, dopo il vantaggio, abbiamo avuto anche qualche occasione per raddoppiare. Poi il Cagliari ha costruito le sue occasioni per provare a pareggiare, ma devo dire che avremmo meritato un risultato positivo già dal match col Venezia della scorsa settimana"