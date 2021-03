Spezia-Cagliari, la ricetta di Semplici: “Partita importantissima, ecco cosa servirà per battere i liguri”

Poco più di ventiquattro ore e sarà Spezia-Cagliari.

Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico del Cagliari, Leonardo Semplici, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia in programma sabato pomeriggio allo Stadio “Alberto Picco”: dal momento della sua squadra, reduce dalla sconfitta maturata contro la Juventus, alle possibili scelte di formazione.

“È chiaro che si debba guardare anche i risultati altrui, ma noi facciamo la gara su noi stessi. Sotto questo aspetto i ragazzi sono carichi e pronti a fare una grande prestazione contro lo Spezia. Anche con la Juventus volevamo fare una partita attendista, ma la gara ha mostrato una buona personalità. Siamo partiti bene, ma i pericoli sono nati dalla nostra fase di possesso: qualche palla persa ha poi indirizzato la partita. Abbiamo lavorato per non subire quelle ripartenze, perché va sempre mantenuto il giusto equilibrio nelle due fasi”, sono state le sue parole.

SPEZIA – “Come definisco questa gara? Uno scontro diretto. Una partita importantissima, ma non è l’ultima. Vogliamo tornare in Sardegna con un risultato positivo, vogliamo essere più convinti e fare una grande prestazione per 90 minuti. Spezia? Tutti abbiamo in mente la sfida vinta contro il Milan, hanno un ottimo equilibrio nelle due fasi ma toccherà a noi romperlo, limitandone la qualità. La mia squadra deve tirare fuori le qualità dei singoli: per noi domani il risultato è importantissimo”.

ERRORI – “Su cosa abbiamo lavorato in settimana? La nostra mancanza non è stata tanto in fase di proposta, ma siamo stati timidi in fase di non possesso. Abbiamo preso gol su calcio d’angolo con una disattenzione in marcatura, dobbiamo essere più accorti su questo aspetto. Sotto l’aspetto mentale bisogna avere più furbizia e scaltrezza, oltre all’attenzione sulle coperture preventive: aver sbagliato contro la Juventus ci ha esposto a subire gol, meglio sbagliare contro di loro che domani”.

PAVOLETTI E NON SOLO – “Sorprese con il ritorno Pavoletti e Lykogiannis? Sorprese direi di no, vogliamo dare continuità a queste partite: ho buone alternative quando ci siamo tutti, sta a me mettere in campo la formazione migliore. Sicuramente l’intensità bisogna averla per tutta la partita, anche se sarà difficile portare l’aggressione per tutti i 95 minuti. Servirà voglia di portare a casa il risultato e determinazione sia per gli undici che vanno in campo, sia per quelli che entreranno dalla panchina. Devo dire che sono soddisfatto di quello che finora mi hanno dato chi è entrato anche a partita in corso. Devo ringraziare i ragazzi per la loro disponibilità”, ha concluso.