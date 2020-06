SPAL-Cagliari, Zenga: “La squadra ha reagito bene dopo Verona. Olsen per Cragno? C’è un motivo”

Il Cagliari di Walter Zenga ritrova il sorriso.

I sardi hanno superato per 1-0 in trasferta la SPAL e raggiunto in questo modo quota 35 in classifica dopo un periodo di crisi nera dal punto di vista dei risultati. I rossoblu hanno trovato la vittoria grazie alla solita zampata di Giovanni Simeone, tre punti che hanno fatto gioire il nuovo tecnico. Le sue parole rilasciate in conferenza stampa.

“Mi aspettavo di vedere una squadra diversa da quella di Verona in avvio e ho avuto una risposta positiva da tutti. Bisogna guardare le cose con il bicchiere mezzo pieno. La squadra non ha corso nessun rischio per tutta la partita tranne che in un’occasione, quando Olsen è stato bravo su Cerri. Olsen e non Cragno? Perché guardo alle cose in settimana e al bene della squadra. Fosse per me, li farei giocare entrambi”.