Serie A, Verona-Cagliari: Juric punta su Borini, Maran ritrova Cragno. Le formazioni ufficiali

Riparte anche la Serie A.

Dopo Torino-Parma continuano i recuperi della ventiseiesima giornata di campionato: questa sera sul campo dello stadio Marcantonio Bentegodi andrà in scena la sfida tra il Verona e il Cagliari, che prima della sosta per l’epidemia di Coronavirus erano state tra le squadre più in forma della stagione.

Ivan Juric e Rolando Maran si affidano alla certezze avute prima della sosta, con il tecnico dei sardi che ritrova finalmente Cragno. Queste le formazioni ufficiali:

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Empereur, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Badu, Lazovic; Verre, Borini; Di Carmine.

Cagliari (3-5-1-1): Cragno; Cacciatore, Ceppitelli, Pisacane; Ionita, Nandez, Cigarini, Rog, Pellegrini; Pereiro; Simeone.