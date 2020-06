Serie A, Verona-Cagliari 2-1: doppietta di Di Carmine, ai rossoblù non basta Simeone

Il Verona si aggiudica il recupero della 26a giornata.

Sul campo dello stadio Marcantonio Bentegodi è andata in scena la sfida tra il Verona e il Cagliari, che si sono affrontati in occasione del recupero della ventiseiesima giornata di Serie A. Passano subito in vantaggio i padroni di casa, precisamente al minuto 14: Lazovic riceve palla sul lato sinistro del campo e crossa verso il centro dell’area di rigore dove trova Samuel Di Carmine, che con un colpo di testa preciso batte Alessio Cragno, 1 a 0.

Al 26′ il Verona trova anche il raddoppio, sempre con Di Carmine: l’attaccante classe ’88 calcia un bolide dalla lunga distanza che si infila direttamente sotto l’incrocio dei pali, 2 a 0 e doppietta personale per l’attaccante con la maglia numero 10.

A dieci minuti dalla fine del primo tempo però, il Verona rimane in inferiorità numerica a causa dell’espulsione rimediata da Fabio Borini: l’ex attaccante del Milan interviene duramente in scivolata su Rog, l’arbitro ricontrolla l’azione al VAR e decide di mostrare il cartellino rosso.

Al 43′ il Cagliari sfrutta la superiorità in campo e riesce a riaprire la gara: Pellegrini fa la sponda di testa per Simeone, che all’interno dell’area di rigore e bravo a calciare schiacciando la palla sul terreno di gioco e a realizzare la rete del 2 a 1.

Nel secondo tempo le due squadre calano d’intensità, con il Verona che riesce a controllare il risultato senza correre il rischio di subire il gol del pareggio. Al minuto 70 si ristabilisce la parità numerica: secondo giallo per Luca Cigarini, che lascia il campo per somma di ammonizioni. Il triplice fischio del direttore di gara sancisce la vittoria del Verona, che batte il Cagliari e sale al settimo posto in classifica scavalcando il Milan: adesso gli uomini di Ivan Juric possono seriamente iniziare a sognare la qualificazione alla prossima edizione dell’Europa League.