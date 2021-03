Serie A, Sampdoria-Cagliari 2-2: Nainggolan acciuffa il pari in pieno recupero. La classifica aggiornata

Termina con un pareggio il match del “Ferraris”

Al termine di una partita piacevole e dal finale pirotecnico, Sampdoria–Cagliari chiudono sul risultato di 2-2. Primo tempo che termina col Cagliari in vantaggio grazie al gol di Joao Pedro, a segno all’11’. A quindici minuti dal termine il match si infiamma, con la Sampdoria che nel giro di due minuti trova il pari e il vantaggio con i gol Bereszynski e Gabbiadini rispettivamente al 78′ ed all’80’. Nell’ultimo assalto, in pieno recupero, i rossoblù allenati da Semplici raggiungono il pari, grazie al gol di Nainggolan che al 90+3′ chiude il match sul risultato finale di 2-2. Secondo pari consecutivo per la Sampdoria che aggancia l’Udinese in decima posizione mentre il Cagliari rimane diciassettesimo ma allunga sul Torino. Nel prossimo turno la Sampdoria giocherà a Bologna mentre il Cagliari riceverà alla “Sardegna Arena” la Juventus di Andrea Pirlo.

