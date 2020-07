Serie A, Fiorentina-Cagliari: Iachini si affida al tridente, Birsa in campo dal 1°. Le formazioni ufficiali

Si preparano a scendere in campo Fiorentina e Cagliari.

Attesissima sfida al “Franchi” dove, questa sera, viola e rossoblù – separati da appena 5 punti in classifica – si affronteranno nella sfida valida per la 31^ giornata di Serie A. La formazione toscana, reduce dal successo ottenuto contro il Parma, è deciso a trovare continuità per lasciarsi alle spalle definitivamente la sconfitta interna contro l’Atalanta.

Di seguito, le formazioni ufficiali della sfida:

FIORENTINA (3-4-3): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Lirola, Duncan, Badelj, Venuti; Chiesa, Vlahovic, Ribery. All. Iachini

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Birsa, Nainggolan, Rog, Mattiello; Joao Pedro, Simeone. All. Zenga