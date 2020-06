Serie A, Cagliari-Torino 4-2: rossoblu travolgenti, granata troppo distratti

Match dalle mille emozioni quello disputato alla Sardegna Arena.

I padroni di casa del Cagliari hanno superato per 4-2 il Torino al termine di una gara che ha regalato tanto fino all’ultimo secondo. I sardi si sono portati avanti al 12′ con una botta al volo da fuori di Nandez, seguita dalla rete di Giovanni Simeone che al 17′ deposita da due passi su perfetto assist dalla sinistra di Lykoggianis. Il tris rossoblu porta la firma del solito Radja Nainggolan che al 46′ spara all’angolino di Sirigu che non può arrivare. Da qui la reazione del Torino che nel giro di sei minuti va in rete per ben due volte: al 60′ Bremer insacca da posizione ravvicinata e al 66′ Belotti trafigge Cragno con un destro al volo sugli sviluppi di un corner. Trascorrono, però, appena due minuti e gli uomini guidati da Walter Zenga ristabiliscono nuovamente le distanze con un calcio di rigore procuratori da Luca Pellegrini e trasformato da Joao Pedro. Vittoria che permette alla compagine sarda di ottenere la seconda vittoria di fila e staccarsi definitivamente dalla zona calda, sconfitta che costringe i granata a guardarsi dietro.