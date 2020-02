Serie A, Cagliari-Parma: D’Aversa si affida a Cornelius, Simeone cerca il gol. Le formazioni ufficiali

Tutto pronto per la sfida della Sardegna Arena.

La seconda gara della ventiduesima giornata di Serie A vedrà affrontarsi il Cagliari e il Parma, alla ricerca di punti importanti per rimanere nella zona alta della classifica e provare ad inseguire il sogno dell’Europa. Rolando Maran si affida alla ormai consolidata coppia formata da Joao Pedro e Simeone, ansioso di ritornare al gol dopo un lungo digiuno. Scelte quasi obbligate invece per Roberto D’Aversa, che con Inglese out per infortunio e Gervinho bloccato da una particolare incognita di mercato, si affida a Cornelius come vertice del suo tridente offensivo.

Di seguito le formazioni ufficiali:

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.

Parma (4-3-3): Colombi; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka, Cornelius Siligardi.