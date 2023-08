Semplici: “Milan, Juventus, Inter e Napoli ok sul mercato. Mio futuro? Dico questo”

"Le grandi squadre come Milan, Juventus, Inter e Napoli, quelle che vogliono essere protagoniste, si sono mosse molto bene sul mercato. Credo sarà un campionato equilibrato e più avvincente di quello dell’anno scorso dove il Napoli ha dominato in lungo e in largo. Futuro? Da parte mia c’è il desiderio di tornare a lavorare e mostrare le mie qualità. Insieme alla società che dovesse scegliermi sarà importante lavorare in sintonia per valorizzare il parco giocatori e raggiungere gli obiettivi sportivi che abbiamo condiviso. Subentrare non è mai facile, ma c’è il desiderio di rientrare prima possibile. Mi piacerebbe trovare una piazza che abbia delle ambizioni e mi dia degli stimoli, scegliendo un progetto senza soffermarmi troppo sulla categoria: l’importante è avere la possibilità di fare il tipo di lavoro che piace a me".