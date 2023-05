Ranieri: “Il Palermo sa quello che vuole. I playoff un terno al lotto, Pavoletti…”

Le dichiarazioni rilasciate dall'allenatore del Cagliari, Claudio Ranieri, nel pre-partita della trentasettesima giornata di Serie B in cui i rossoblù affronteranno il Palermo di Corini.

"Si può sempre fare di più, c'è da dire che le altre sono andate meglio. Il Genoa ha fatto qualcosa di prodigioso, complimenti a loro. Per il resto si poteva fare di più, ma quello che abbiamo fatto va bene", così Claudio Ranieri intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita della trentasettesima giornata di Serie B. Il Cagliari avrà davanti il Palermo di Corini e per insidiare il Sudtirol quarto in classifica ha bisogno di una vittoria. Ecco, di seguito, le dichiarazioni del tecnico rossoblù.