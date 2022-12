Parma, Pecchia: “Prestazione d’alto livello, complimenti ai ragazzi. Vazquez…”

“Torno a casa con tantissime certezze, perché la prestazione è di altissimo livello per qualità e per la voglia di giocare con una squadra che ha ci ha creato difficoltà in un tempo. Dobbiamo tornare a casa con la rabbia giusta e con la consapevolezza di aver fatto una gara straordinaria. Sei in vantaggio, abbiamo avuto una palla gol ad inizio secondo tempo. Poi c'è stato il ritorno del Cagliari, ma forse l’occasione maggiore c'è stata prima con Pavoletti. Complimenti ai ragazzi, la partita deve darci consapevolezza per affrontare tutte le partite come questa. L’abbiamo subito perché eravamo padroni. Ma poi abbiamo reagito. Abbiamo perso il campo in una fase, ma fino all’ultimo abbiamo avuto chance per segnare. Abbiamo giocato fino alla fine per vincerla, come hanno fatto loro. È un pareggio, ma la prestazione deve rimanere nella testa dei ragazzi. Nella sua esultanza c'è tutta la sua qualità. È una piacevole sorpresa, sin dal ritiro lavora benissimo. Ha qualità tecniche e atletiche, quando è stato chiamato in causa ha sempre risposto presente, con grandissima personalità. La cosa che mi piace di lui è che sa stare all’interno del gruppo nonostante la sua giovane età. Adrian sta riprendendo il campo dopo due mesi di infortunio. Vazquez gioca con la continuità di un giovanotto: ha avuto una grande opportunità, ha lavorato e con qualità. Ci ha dato sostanza quando si è abbassato”.