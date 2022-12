Parma, Pecchia: “Corvi o Chichizola? Rispondo così. Cagliari squadra con qualità”

Giornata di vigilia per il Parma che, nella giornata di domani, affronterà il Cagliari nella quindicesima giornata del campionato di Serie B. Un impegno analizzato in conferenza stampa dal tecnico dei crociati, Fabio Pecchia.

"Mihaila, ma anche Man e Bernabè, sono rientrati da un lungo stop. Chi viene da queste situazioni nella prima settimana rientra con voglia ed entusiasmo e riesce a dare un certo contributo poi bisogna vedere come gestire il carico della partita perché la condizione non può essere ottimale. Noi dobbiamo pensare alla partita di domani e fare tesoro delle esperienze passate perché negli occhi della squadra deve rimanere l'approccio di sabato scorso. Poi dobbiamo saper gestire con più consapevolezza i momenti della partita. Corvi o Chichizola titolare fra i pali? Ormai Chichi è pronto. Già la settimana scorsa c'eravamo e ha potuto lavorare un'altra settimana in sicurezza. Credo che sarà della gara. Cagliari? Credo che affronteremo una squadra con la nostra stessa voglia di fare la partita. Vogliono giocare e avere la palla. Sarà una gara completamente diversa da quella vissuta con SudTirol o Modena. Saranno importanti le due fasi, contro avremo una squadra con qualità, molto simile a quello che vogliamo fare noi. Vincerà chi riuscirà a tenere il possesso del pallone".