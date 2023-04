Parma-Cagliari, Ranieri: “Ducali tra le migliori rose della B. Rush finale…”

Nella trentaquattresima giornata di Serie B , il Cagliari sarà ospite del Parma al "Tardini" sabato 22 aprile alle 14. Dopo tre pareggi consecutivi, la compagine di Claudio Ranieri è a caccia dei tre punti per consolidare la zona playoff e provare a rincorrere il SudTirol al quarto posto, che dista quattro punti. Alla vigilia della gara contro i ducali, il tecnico dei sardi è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Le motivazioni sono sempre altissime. Alcuni episodi recentemente non ci hanno sorriso, abbiamo fatto una grande partita con il Frosinone ma anche concesso delle ripartenze che potevano costarci caro. L’attenzione deve sempre essere massima. Ora inizia il rush finale e all’ultimo si vedono i veri cavalli, vedremo cosa saremo in grado di fare. Ci sono 15 punti sul tavolo, occorre essere pronti a tutto perché tutto è ancora possibile sia guardando avanti che alle spalle. Parma? Penso che il Parma, insieme a Frosinone e Genoa, ha i giocatori migliori e la rosa più ampia. Possono sfruttare tante soluzioni, tirano tanto in porta e dovremo limitarli, certamente rappresentano uno scoglio ostico da superare perché Pecchia ha disposizione molti jolly nel mazzo. Ma anche noi possiamo dire la nostra e siamo pronti a giocarcela"