Palermo, Giudice Sportivo: Marconi in diffida. Stangata per Branca del Cittadella

Il Giudice Sportivo cons. Germana Panzironi, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Edgardo Pansoni, ha reso noti i provvedimenti al termine della nona giornata di Serie B andata in scena tra il 14 e il 16 ottobre. Multate Brescia, Modena, Benevento, Como e Reggina. 5 gli squalificati. Quarta sanzione per il difensore rosanero Ivan Marconi che risulterà diffidato in vista del prossimo match contro il Cittadella.