Palermo-Cagliari, Corini vs Liverani: il “Genio” avanti sull’ex rosa. I precedenti

I precedenti tra Eugenio Corini e Fabio Liverani in vista di Palermo-Cagliari

⚽️

di Anthony Massaro

Dare continuità sul piano prestazionale e tecnico, dopo i tre risultati utili consecutivi ottenuti contro Benevento, Como e Spal. Punti da cui dovrà ripartire il tecnico rosanero Eugenio Corini in vista dell'insidiosa sfida del "Renzo Barbera" che vedrà il Palermo affrontare il Cagliari di Fabio Liverani. Un vero e proprio scontro diretto, al netto dei soli due punti di distacco tra le due formazioni.

Il match valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie BKT vedrà confrontarsi due squadre dall'ampio blasone, soprattutto in termini storici, dando vita al derby delle due isole. Due allenatori in panchina ben integrati nella categoria, con Liverani particolarmente in bilico nonostante la vittoria conquistata contro il Perugia. Si ritrovano da avversari dopo aver vestito entrambi la maglia rosanero. Da una parte il "Genio", rassicurato dalla fiducia di proprietà e dirigenza, sembra stia riuscendo ad instillare alla squadra equilibri ed automatismi più efficaci. Come dimostratosi nelle ultime uscite, in cui i rosanero hanno dimostrato sforzi collettivi in termini di abnegazione ed impegno corale, da accogliere con moderata soddisfazione, in attesa di ulteriori segnali di crescita tangibili sul terreno di gioco. Sul fronte Cagliari, l'organico di livello a disposizione di Liverani, i rossoblù non hanno fin qui brillato, perdendo di fatto terreno in classifica. Oggi all'undicesimo posto, la compagine sarda necessità di una svolta subitanea, per mantenere salde le ambizioni del patron Giulini di una rapida risalita in massima serie.

L’ex calciatore del Palermo ha iniziato la sua carriera da allenatore nel settore giovanile del Genoa, con Enrico Preziosi che decise di promuoverlo in prima squadra due anni più tardi. Dopo l’esperienza in rossoblù, Liverani è volato in terra britannica alla guida del LeytonOrient, in terza divisione inglese, dove è rimasto per una sola annata, culminata con la retrocessione in League Two. Archiviata la grigia parentesi inglese, è tornato in Italia da allenatore della Ternana, con cui ha raggiunto una fondamentale salvezza da subentrato all’esonerato Gautieri, senza però trovare conferma al termine della stagione 2016/2017. Pochi mesi più tardi è stato scelto dal Lecce in Lega Pro per sostituire il dimissionario Roberto Rizzo. Sulla panchina dei salentini, Liverani ha ottenuto, proponendo un calcio piuttosto offensivo, basato sul consolidamento del possesso e della ricerca della riconquista della sfera una volta persa, ben due promozioni consecutive, arrivando nel 2019 direttamente in Serie A. Permanenza in massima categoria durata una sola stagione agonistica, alla luce della retrocessione dei giallorossi sancita all’ultima giornata. Poi, la parentesi in quel di Parma, prima di firmare quest’estate il contratto che lo lega attualmente al Cagliari. Diciassette partite in Emilia condite da due sole vittorie, decisive per il sollevamento dell’incarico dell’allenatore romano.

Stimolante il confronto con Corini, tecnico minuzioso nella cura del lavoro sul campo e nella comunicazione.

Tre i precedenti tra i due tecnici, tra il 2018 ed il 2019, in due annate diverse. La prima, che presenta ben due confronti, proprio in Serie B. Eugenio Corini alla guida del Brescia, Liverani sulla panchina del Lecce. Due formazioni che al termine di quell'annata vennero promosse in Serie A; una incredibile cavalcata una di fianco all'altra in classifica. La gara d'andata, valida per la sedicesima giornata di quel campionato cadetto, fu disputata allo stadio "Mario Rigamonti" e vinta proprio dalle "Rondinelle" per 2-1. Decisive in quell'occasione le reti di Alfredo Donnarumma e Daniele Gastaldello, che ribaltarono l'iniziale vantaggio pugliese, firmato da Andrea La Mantia. Per quanto concerne il girone di ritorno, il match fu vinto dai giallorossi per 1-0 grazie alla rete di Andrea Tabanelli sul rettangolo verde del Via del Mare, con il club lombardo che si aggiudicò comunque il trofeo di campione in carica di quella stagione agonistica.

L'ultimo confronto tra i due allenatori venne giocato in Serie A. In questo caso - al netto del doppio esonero rimediato da Corini in quel di Brescia nell'annata 2019/2020 - riuscì a disputare una sola partita contro il Lecce, quella valevole per la sedicesima giornata: ad avere la meglio furono gli uomini di Corini, dominanti sul piano del gioco e del risultato, che rifilarono alla formazione di Liverani un sonoro 3-0, firmato da Chancellor, Torregrossa e Spalek.