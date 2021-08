Nainggolan, niente Cagliari: “L’Anversa mi ha voluto fortemente”

L'accordo è stato trovato: Nainggolan tornerà a giocare nella città in cui è nato, si attende solo l'ufficialità

Colpo di scena per il futuro di Radja Nainggolan che, dopo avere risolto il suo contratto con l’Inter, ha sposato a sorpresa il progetto dell' Anversa. Niente da fare dunque, per il Cagliari : beffato dal club belga nelle scorse ore. Dopo essere giunto nel suo paese natale per effettuare le visite mediche e apporre la firma che lo legherà all'Anversa, Nainggolan, ha spiegato la sua scelta intercettato dai microfoni di Sporza.

"E' bello essere tornati qui. Ho scelto l'Anversa perché il presidente mi ha voluto fortemente. E il progetto è molto interessante. Il passato nelle giovanili dei rivali del Beerschot? Sono cresciuto con loro e sarò sempre grato al club, ma in carriera devi prendere delle decisioni. La mia non è una scelta contro i tifosi del Beerschot, è una scelta per me stesso. Sono stato lontano da casa per 16 anni e adesso sono felice di essere tornato ad Anversa. Ambizioni per il titolo? Come detto qua c'è un bel progetto. Io sono fiducioso".