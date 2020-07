Milan-Cagliari, Zenga: “Il mio futuro? Vincere a San Siro non cambierebbe nulla”

Il Cagliari, dopo aver battuto la Juventus, punta a chiudere il campionato in bellezza.

La penultima giornata di Serie A ha visto il Cagliari battere i Campioni d’Italia sul campo della Sardegna Arena con il netto risultato di 2 a 0. In occasione dell’ultima giornata di campionato, i rossoblù scenderanno sul campo di San Siro per affrontare il Milan, ormai certo della partecipazione ai preliminari della prossima edizione dell’Europa League.

Alla vigilia della gara il tecnico del Cagliari, Walter Zenga, è intervenuto in conferenza stampa analizzando alcune dinamiche del match:

“Avendo gli uomini contati cerco di mettere in campo la squadra migliore, di fronte a una squadra che attraversa un ottimo momento di forma. Credo che noi abbiamo dato il meglio giocando con la difesa a 3, penso lo faremo anche domani. Domani per quanto riguarda il trequartista valuteremo chi starà meglio dopo le indicazioni dei medici e da quello che dice l’allenamento. Emozioni per l’ultima a San Siro? Emozione no, sono tornato tante volte a San Siro. Ci sarà emozione quando potrò finalmente allenare il Cagliari con i tifosi alla Sardegna Arena. Walukiewicz? Per quanto riguarda Sebastian giocherà sicuramente. Io confermato sulla panchina? Sono un inguaribile ottimista, poi se il presidente sceglierà altro si vedrà, ma io sono e mi sento l’allenatore di questo Cagliari. Carboni, Ladinetti e Gagliano? Partendo dal presupposto che nessuno di loro sapeva da prima che avrebbe giocato, penso che uno di loro abbia possibilità di giocare, ma è possibile che anche nessuno dei tre possa giocare domani“.

Infine, sul suo futuro: “Confermo quello che ho detto dopo la Juventus. Penso che abbiamo fatto prestazioni di livello, quando avevamo tutta la rosa a disposizione, poi il rimpianto è non essere riuscito a ripeterle nelle gare successive. Ma vincere a Milano non cambierebbe nulla dal punto di vista della panchina: è giusto che la società faccia le sue valutazioni in modo sereno“.