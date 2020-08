Milan-Cagliari, Zenga: “Forse ho fatto male ad accettare, non ho nulla da rimproverarmi”

Il Cagliari chiude il suo campionato perdendo contro il Milan.

Sul campo dello stadio San Siro è andata in scena la sfida tra il Milan e il Cagliari, che si sono affrontati in occasione dell’ultima giornata di Serie A: a vincere sono stati i rossoneri grazie all’autogol di Klavan e le reti di Zlatan Ibrahimovic (arrivato a quota dieci gol) e Samu Castillejo.

Al termine del match il tecnico del Cagliari, Walter Zenga, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport commentando la prestazione dei suoi uomini e la scelta del presidente Tommaso Giulini di non rinnovare il suo contratto:

“E’ nel diritto di ogni presidente fare ciò che ritiene più opportuno per il bene della squadra. Io non ho nulla da rimproverarmi, perché comunque in condizioni particolari sono riuscito a portare la squadra alla salvezza. Passare due mesi e mezzo con un lockdown e ritrovare il 18 maggio la squadra reduce da 12 gare senza vittorie, non riuscire a fare settimane complete di allenamento, perdere determinati giocatori e non vedere la famiglia per un lungo periodo è un ‘esperienza che mi porterò dentro. I giocatori hanno fatto vedere delle potenzialità e spero che il prossimo anno le facciano vedere per portare il Cagliari dove il presidente spera. Forse ho fatto male ad accettare, perché avevo una clausola nel contratto abbastanza impossibile ovvero di chiudere al settimo posto. Io sono fatto così“.