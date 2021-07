Inter, si punta Cragno: “Con la società abbiamo stretto un patto”

Il portiere del Cagliari ha parlato in conferenza stampa del proprio futuro

Il portiere del Cagliari, Alessio Cragno, in conferenza stampa dal ritiro del club sardo a Pejo, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito al proprio futuro. L'estremo difensore dei rossoblu è da numerose stagioni che si mostra ad alti livelli ed è di conseguenza arrivato a sfiorare la convocazione ad Euro 2020. Il calciatore in questione è ben visto da diverse big del calcio italiano, in particolare dall'Inter che crede possa essere il profilo ideale per il ruolo di post-Handanovic.