Gomes: “Migliorie centrocampo? Merito della squadra. Classifica positiva, Francia…”

"Migliorie a centrocampo dopo il mio inserimento? Non è merito mio ma della squadra. Negli spogliatoi abbiamo dei veri leader che incidono nella crescita dell'intera squadra e noi seguiamo il loro supporto. Dobbiamo rimanere umili dopo questo risultato che è una bella vittoria, ma ciò non cambia il target che ci siamo prefissati. La classifica dice che abbiamo una classifica positiva ma dobbiamo andare step by step migliorando quanto più abbiamo necessità di migliorare. Unico francese in rosa e risultato della Francia in finale con l'Argentina? Ho saputo solo alla fine della nostra gara il risultato della finale dei Mondiali. Trieste per la Francia ma resta comunque una squadra top che ha fatto un campionato del mondo importantissimo"