Gomes: “Applausi per me? Bella sensazione. Stulac mi aiuta a crescere. Palermo…”

"Applausi per me anche dopo questa mia prestazione? È stata una bella sensazione perché oggi si è sentito avere il pubblico alle spalle per tutta la gara. Ogni giorno sento questo, ma vincendo questo è amplificato. A Palermo sto benissimo. Convivenza con Stulac? Le cose cambiano con Lei, lui è bum grandissimo giocatore e la sua presenza mi aiuta a crescere. Io sono al servizio bella squadra e dovunque mi chiederà di stare il mister io lo accetterò perché la cosa principale per me è il Palermo. C'è sempre dove poter migliorare e si troverà sempre per farlo, allenandoci costantemente per far meglio, giorno dopo giorno, così come facciamo."