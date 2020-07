Fiorentina-Cagliari, Iachini: “Rossoblu avversario ostico, serve concretezza in avanti”

La Fiorentina si appresta a giocare la sfida contro il Cagliari.

La vittoria ottenuta dai viola in casa del Parma ha rilanciato la compagine guidata da Beppe Iachini che, nel corso della conferenza stampa pre-Cagliari, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“È un avversario difficile da affrontare perchè Zenga ha dato compattezza alla squadra e allo stesso tempo è una compagine che ha tanta qualità con una coppia d’attacco come Joao Pedro e Simeone. Dovremo avere più concretezza in avanti perchè è importante. Condizioni fisiche? Abbiamo giocato poche ore fa e tra poco torneremo in campo. Abbiamo alcuni calciatori acciaccati, ma abbiamo ancora due sedute di allenamento per decidere chi potrà essere schierato. In questa fase avere lucidità e freschezza è fondamentale. Qualche cambio sicuramente andrà fatto”.