Cosenza-Cagliari, Ranieri: “Gara da dentro o fuori per i playoff. Poi preferirei…”

Dopo la vittoria maturata all'Unipo Domus contro il Palermo , il Cagliari sarà ospite del Cosenza nella trentottesima giornata di Serie B. Sesto posto per i sardi con 57 punti, gli stessi del Parma quinto e uno in meno del SudTirol quarto. La compagine isolana potrebbe quindi ancora cercare l'aggancio agli altoatesini per approdare direttamente alla semifinale dei playoff, saltando il turno preliminare. In vista del match del "San Vito-Marulla", il tecnico dei rossoblu Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni:

" I 90' di Cosenza potrebbero essere di avvicinamento ai playoff, come una prova generale a teatro, dobbiamo andare li pensando che sia una gara secca, una gara da dentro o fuori: lo dico da tempo ai ragazzi, per prepararsi proprio agli spareggi. Determinazione e mentalità non dovranno mancare, rispettiamo il Cosenza ma dobbiamo fare il nostro lavoro fino in fondo. Chi preferisco affrontare i playoff? Chi viene, viene. Noi dobbiamo essere pronti perché saranno tutte gare difficili, ma i miei ragazzi hanno sempre onorato la maglia, e di questo anche i tifosi devono essere contenti, dovranno essere da sempre la nostra arma in più: non posso dire di essere soddisfatto a pieno perché c'è sempre qualcosina in più che si può dare, ma mi dico moderatamente soddisfatto"