Corini: “Stulac bravo nel prendersi il rigore. Vittoria aumenta l’autostima, Sala…”

"I primi venticinque minuti il Cagliari palleggiava bene, creando situazioni pericolose. Poi abbiamo palleggiato noi con coraggio, Stulac è stato bravo nell'andare a prendersi un calcio di rigore. Mi sono piaciuti atteggiamento e rabbia agonistica. Anche la sofferenza sul finale che ci ha permesso di essere premianti con il risultato finale. La consapevolezza su noi stessi c'è come c'è anche il valore dell'avversario. Siamo stati un po' timidi inizialmente. Abbiamo forzato le giocate del Cagliari. È un peccato non averla chiusa per come volevamo. Post Terni è un Palermo in crescita. Questa vittoria aumenta l'autostima. Infortunio Sala? Credo si tratti di crampi."