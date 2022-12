Corini: “La mia sul tabù risultati al Barbera. Bettella a rischio domani, Sala…”

Parola ad Eugenio Corini . Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie B . Brunori e compagni affronteranno il Cagliari al Renzo Barbera con l'obiettivo di dare continuità agli ulti tre risultati utili consecutivi. Di seguito, le dichiarazioni di Corini:

“Sala? Fa parte del processo di crescita graduale della squadra, anche la coralità di gruppo e frutto di tutto il percorso. Fa tutto parte di un sistema di gioco basato anche non solo sulle caratteristiche individuali di chi scende in campo ma soprattutto dell'avversario

Tabù risultati al Barbera? Accetto sempre chi è contento o meno della prestazione. Facciamo il possibile per fare il massimo. Per me a livello di struttura e di capacità di rendere stiamo anche crescendo e la vogliamo mettere in atto domani. Assenza di gol dalla panchina? È qualcosa sulla quale stiamo lavorando costantemente ma devi dire anche che c'è stato anche un pizzico di sfortuna di chi è subentrato. Bettella? Affaticamento muscolare che al momento lo pone a rischio per domani ma lo valutiamo nelle due ultime sedute, quella di oggi ed il risveglio muscolare di domattina.”