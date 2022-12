Corini: “Il pubblico ci ha aiutato, campionato bello e difficilissimo. Brescia…”

"Io penso che dentro questa partita ci sia la crescita. Abbiamo retto l'emotività, l'abbiamo portata dove volevamo giocandola con coraggio. Il pubblico ci ha aiutato ed ha riconosciuto gli sforzi dei giocatori. Ci siamo stretti tutti in questa vittoria. La squadra è stata appoggiata dai tifosi ed è qualcosa che offre un'arma in più. Modulo 4-3-3 o 3-5-2 il nostro più che un vestito tattico è la continua ricerca di coprire gli spazi sul campo di gioco basato sull’avversario che andiamo ad affrontare partita dopo partita. La scelta di alcuni interpreti permette che questo possa essere messo in atto e fa parte del nostro percorso di crescita. È un campionato difficile e bellissimo dove c'è l'aspirazione del sogno ed allo stesso tempo il dramma in base ai risultati che si inanellano. Il nostro obiettivo è chiaro ed a Brescia dobbiamo mettere un altro mattoncino verso quello che è il nostro fine. Da quando sono arrivato ho cercato di spiegare le difficoltà che avremmo trovato. Si cresce, spesso quando uno gioca a Palermo può andare dappertutto. Abbiamo mangiato tanta merda nei due mesi scorsi. Ma quando si ha forza ed energia ogni partita è un'opportunità per fare vedere di che pasta siamo fatti. A Brescia dobbiamo dare continuità a quanti visto oggi."