Corini: “Dopo Pisa squadra cresciuta, mi aspetto molto da Stulac. Cagliari forte”

“Io vedo che ci sia stata una continuità di prestazione. Dal Pisa in poi la squadra è cresciuta, variando anche il tema tattico in base all'avversario, le caratteristiche di un sistema di gioco sono più che altro fondamentali sui movimenti dei ragazzi. Stulac al fianco di gomes? Su lei era un pensiero che avevo, ha fatto 65'buoni. Mi aspetto molto da lui e sicuramente domani sarà in campo dal 1'. Voglio dargli continuità. Saric? L'ho messy dentro in questi due spezzoni di gara, è un percorso che stiamo facendo insieme a lui che magari gli permetta di crescere settimana dopo settimana.

Dopo Terni ho capito che il campionato non poteva aspettarci. In quel momento siamo stati reattivi nel cercare una stabilità, anche nelle sconfitte, dove abbiamo comunque retto le difficoltà. Cerco di capire come orientare o con che caratteristiche i ragazzi reagiscano a queste situazioni. Mercato? Con la società c'è un confronto. Non mi interessa il numero di giocatori ma la qualità. Cagliari? È una squadra forte che ha perso a Terni in maniera immeritata. Sono sicuro che farà una grande partita, ma noi abbiamo risorse per metterlo in difficoltà e batterlo.“