Como-Cagliari, Liverani: “Li rispetto, ma ho mie certezze. Pavoletti capitano”

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal tecnico del Cagliari

Mediagol ⚽️

"La scelta di Pavoletti capitano è stata condivisa da società, allenatore e squadra. Il vice sarà Deiola". Lo ha detto Fabio Liverani, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Como, in programma sabato sera allo Stadio "Sinigaglia". Fra i temi trattati dal tecnico del Cagliari, anche il momento della sua squadra, reduce dalla vittoria in Coppa Italia conquistata lo scorso weekend ai danni del Perugia.

"Errori col Perugia? Abbiamo fatto una settimana intensa e partecipe da parte dei ragazzi. Sono fiducioso. C'è tempo per lavorare e correggere eventuali errori. La Coppa Italia era una gara secca e vincerla ci ha permesso di passare il turno. Le sensazioni sono positive. Purtroppo questa giornata non potrò essere in panchina. Sarà un campionato difficile, la pressione non la vivo in maniera negativa. Avere i pronostici a favore deve essere uno stimolo per dimostrare. Dopo dieci partite avremo un'idea di quale sarà il nostro campionato", le sue parole.

IL GRUPPO - "Le insidie della prima giornata non possono essere programmate prima. Quello che mi rassicura è il gruppo. Rog e Nandez sono situazioni diverse. Nandez è un po' più avanti e Rog è un po' più indietro, sono due leader in campo e di personalità: già averli dentro le convocazioni è importante, soprattutto è importante la loro volontà di esserci. Se Nandez interessa a squadre che fanno la Champions League questo dà la dimensione del calciatore. Rog è uno dei capitani anche senza fascia. Non ci sono ultime possibilità per nessuno, non dò ultimatum ai calciatori. Pereiro deve dare quanto gli altri, non è sotto esame. La difesa è l’unico reparto in emergenza".

SUL COMO -"Il Como ha avuto una crescita esponenziale. Ha una delle proprietà più ricche e ha fatto una campagna acquisti importante che non si sta fermando. Con questi investimenti si mette nel lotto di squadre che puntano alla Serie A. Li rispettiamo, ma abbiamo le nostre certezze e rappresentiamo qualcosa di importante", ha concluso Liverani.