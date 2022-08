Como-Cagliari 1-1, Pereiro: “Bravi a reagire, ma volevamo i tre punti”

"L’importante alla fine è che la palla sia entrata". Lo ha detto Gaston Pereiro, intervenuto ai microfoni della stampa al termine della sfida contro il Como. Il trequartista del Cagliari, autore del gol-pareggio messo a segno al minuto 93, ha analizzato la prova offerta dalla compagine sarda in occasione della prima giornata del campionato di Serie B. "Volevamo vincere, ma abbiamo pareggiato. Ora riposiamo e prepariamo la prossima partita che sarà da vincere. Per la prossima gara ci aspettiamo uno stadio pieno, anche oggi nel settore ospiti erano in tanti. I tifosi sono sempre con noi, vogliamo regalargli una vittoria", le sue parole.