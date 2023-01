Calciomercato Parma, Inglese finito nel mirino del Cagliari: c’è l’ok di Ranieri

Prosegue senza sosta la girandola di attaccanti nel campionato di Serie B . Numerose le squadre inserite all'interno di questa giostra di mercato che concerne il reparto offensivo del torneo cadetto. E' il turno di Roberto Inglese , attualmente in forza al Parma di Fabio Pecchia e con la possibilità di partire solo in caso di arrivo di un'altra punta in quel del club crociato.

Alla porta della società emiliana è arrivato il Cagliari del patron Tommaso Giulini, interessato a rinforzare ulteriormente il pacchetto dei centravanti dell'organico guidato da Claudio Ranieri in panchina, in cui sono presenti totem della categoria come Leonardo Pavoletti e Gianluca Pavoletti. Secondo L'Unione Sarda è proprio l'allenatore ex Leicester City e Roma ad aver suggerito alla società rossoblù l'identikit di Inglese. Quest'ultimo autore di quattro reti ed un assist nel girone d'andata. Si attendono aggiornamenti sul futuro dell'ex Chievo Verona e Napoli tra le altre.