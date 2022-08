Calciomercato Cagliari, ufficiale Millico dal Torino: il comunicato del club sardo

Nato il 12 agosto 2000 a Torino è cresciuto nel Settore giovanile granata. Assoluto protagonista in Primavera, dove ha realizzato in 61 gare ben 39 reti e 15 assist, ha esordito in prima squadra a 18 anni, nella vittoria casalinga per 2-0 contro l’Atalanta del 23 febbraio 2019. Nell’agosto dello stesso anno il primo gol: è sua una delle reti con cui il Torino batte in trasferta il Debrecen nei preliminari di Europa League (1-4). In tutto gioca 21 gare. Il suo percorso di crescita lo porta quindi al Frosinone e poi al Cosenza, dove la scorsa stagione ha collezionato 20 presenze e 3 reti.