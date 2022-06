Calciomercato Cagliari, Pavoletti verso l’addio: il Pisa di Maran sul bomber

In seguito alla retrocessione in Serie B del Cagliari , all’interno del club sardo è prevista una rivoluzione in questa sessione di mercato estiva 2022-2023.

Con l’arrivo di Fabio Liverani nel ruolo di tecnico rossoblù è stata già confermata la permanenza, senza far ritorno in Sardegna, di Alberto Cerri al Como, dove l’ex Juventus ha ben figurato con 10 reti e 6 assist in 26 apparizioni. Oltre al classe 1996, anche lo storico bomber del club del patron Giulini, Leonardo Pavoletti, potrebbe far le valigie, direzione Pisa. La società nerazzurra ha appena annunciato come allenatore Rolando Maran e sembra aver inserito proprio il centravanti italiano nella sua lista dei desideri secondo quanto riportato da TMW. L’ex calciatore di Sassuolo e Napoli ha già condiviso trascorsi professionali con il nuovo mister dei toscani a Cagliari e potrebbe accettare di buon grado l'ipotesi di tornare a lavorare con l'ex tecnico del Chievo. Si attendono aggiornamenti…